Ça tape du pied à Parabôle

Parabôle bat son plein ! La 22e édition du festival s’est ouverte jeudi soir au terrain de Champ-Rond à Bôle. Jusqu’à dimanche soir, les festivaliers vont découvrir une trentaine d’artistes dans des styles comme le punk rock, mais aussi le rap. Après deux jours de festival sous le soleil, les organisateurs sont positifs. « Jusqu’ici, tout va bien », se réjouis Laiyna Caratti, responsable de la communication du festival. « Nous avons eu une super météo et le monde a répondu présent », ajoute-t-elle. Lors de notre visite samedi après-midi, le beau temps avait laissé la place à un peu de pluie, mais pas de quoi démotiver les festivaliers, estime Laiyna Caratti : « En journée, nous avons toujours un peu moins de monde. Les gens arriveront plus tard quand la pluie aura cessé, donc nous ne sommes pas inquiets. » L’année passée marquait une affluence record d’environ 2'500 personnes sur quatre jours. Cette année sera-t-elle encore meilleure ? « Je ne sais pas si c’est possible, car nous n’aurons pas quatre jours de soleil. Mais je reste confiante, car déjà environ mille personnes sont venues entre jeudi et vendredi », explique la responsable de la communication.

Depuis trois ans, Parabôle fait partie des rares festivals à ne pas avoir de prix fixe à l’entrée. Le prix est libre pour chacun et chacune. Un pari d’inclusivité risqué, mais qui s’est avéré gagnant.