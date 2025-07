Trois femmes agressées sexuellement en deux heures à Bienne

Trois femmes ont été agressées sexuellement jeudi à Bienne en l'espace de deux heures. Les victimes ont pu se défendre et ont réussi à mettre leur agresseur en fuite. Pour la police, il s'agit dans les trois cas du même homme.

La première agression remonte à jeudi à 10h40. Une femme a été abordée dans une forêt à Bienne par un homme qui l'aurait ensuite agressée sexuellement et physiquement. Elle a pu se défendre en criant fort, mettant ensuite l'agresseur en fuite.

Environ une heure plus tard, une autre femme a été victime d’une agression sexuelle. Vers 12h50, la police cantonale bernoise a été informée d’un troisième délit, toujours à Bienne. Une femme a ici aussi été agressée sexuellement et physiquement par un homme s'exprimant en français. La victime a pu se défendre et l’agresseur a pris la fuite dans une direction inconnue.

Les événements sont liés, ont annoncé vendredi la police et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland qui ont lancé un appel à témoins.

/ATS