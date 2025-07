Sainte-Croix prévoit un parc de loisirs à 1'000 mètres d’altitude ouvert à l'année

Tyrolienne à virages, tour d’accrobranche, piste de bouées synthétique et restaurant ouvert à l’année : la piscine des Replans, à Sainte-Croix, va se parer de nouveaux attraits dès 2027. En juin dernier, les législatifs de Sainte-Croix et de Bullet ont accepté une demande de crédit visant à rénover le site de la piscine et à le transformer en parc de loisirs. « L’objectif de ce projet tourné vers l’avenir est de maintenir l’attractivité de notre région périphérique en proposant un tourisme 4 saisons », explique Yvan Pahud, syndic de Sainte-Croix. Avec en ligne de mire, « la disparition du ski d’ici 2030 à 2035. »