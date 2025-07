Un complexe immobilier ancré dans la nature à Monruz

Un projet immobilier de grande ampleur à Monruz. L’assureur AXA a mis à l’enquête publique jusqu’à ce lundi 14 juillet les plans du projet Millefiori qui consiste en la démolition de six bâtiments dans le quartier de Neuchâtel pour en reconstruire quatre nouveaux. Ils abriteront 121 logements à la location uniquement, un parking souterrain et surtout un grand parc végétalisé. « C’est avant tout un renouvellement urbain », relève Daniel Grosso. « Actuellement, le site est occupé par des immeubles d’un autre temps, des bâtiments des années 60 qui ne correspondent plus tellement aux préoccupations environnementales du jour », explique l’architecte du projet Millefiori. « On va renverser la vapeur, puisqu’aujourd’hui le site est principalement minéral, goudronné, à plus de 75% et que le projet de demain va représenter plus de 75% de surfaces perméables, donc végétalisées, arborisées », se réjouit-il.