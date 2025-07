Savanna Hulmann redescendue de haut

A 19 ans, Savanna Hulmann peut encore prétendre progresser. Améliorer sa meilleure performance personnelle et battre le record romand.

Dans l’immédiat, elle pense aux championnats de Suisse élites qui se tiendront fin août à Frauenfeld. Et à plus long terme, elle porte son regard sur les Européens 2027.

Savanna Hulmann a toujours baigné dans l’athlétisme, inspirée par son papa : « Mon père était perchiste. Il a sauté pendant longtemps. C’était vraiment sa passion ». Celui-ci à non seulement transmis le virus à sa fille, mais en plus il l’entraîne depuis toujours : « On s’entend bien. Mais cela peut arriver qu’il y ait quelques conflits principalement lorsque je suis trop sous pression », raconte encore Savanna Hulmann, qui se veut rassurante : « En général, à la maison, cela se passe bien. » /mne