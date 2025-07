La Clusette : pas encore le bout du tunnel

Il faut prendre son mal en patience pour circuler entre le Littoral neuchâtelois et le Val-de-Travers. Le tunnel de la Clusette est totalement fermé au trafic depuis le 7 juillet jusqu’à la fin du mois. En cause, des travaux d’assainissement et de sécurité. La raison principale de cette fermeture est le remplacement d’une portion de route qui avait gonflé suite à des venues d’eau. « Ça gonfle sur toute la chaussée et il nous faut toute la largeur pour travailler », justifie le chef de l'office des constructions et des aménagements routiers du canton de Neuchâtel, Alain Koenig