Le home Temps Présent devrait être transformé

Le home Temps Présent à La Chaux-de-Fonds devrait être réaffecté. C’est en tout cas la volonté de la Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales (FADS). Elle vient de déposer une demande de permis de construire pour transformer les lieux d’un home médicalisé en un centre d’accueil pour adultes en difficultés sociales. Les résident de l’EMS Temps Présent seront transférées dans le nouveau bâtiment du home médicalisé Les Arbres à la fin de l’année, si les travaux se passent comme prévu. Et à la place, à la Rue des Granges 11, devrait naître ce nouveau centre. « Actuellement, les personnes concernées sont à la rue Fritz-Courvoisier 27 », explique la présidente de la Fondation, Claudine Stähli-Wolf. Un hébergement qui regroupe déjà ses résidents et d’autres venant de l’ancien lieu d’accueil pour des personnes ayant des problèmes psychiatriques à Prébarreau à Neuchâtel, où le bail a pris fin. « Depuis quelques temps, on a développé un système dans lequel les personnes peuvent être accueillies en studio », précise-t-elle. Ainsi, des studios, mais aussi des chambres indépendantes (avec leur propre boîte aux lettres, clés, etc.) seront aménagées dans les locaux de l’EMS Temps Présent.