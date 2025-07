NIFFF : de la fête au drame dans le désert

Dans « Sirat », Luis se frotte aussi à l’univers des raves parties, puisque c’est dans l’une de ces fêtes que sa fille a été vue pour la dernière fois. Contrairement à son personnage qui semble perdu au milieu de cette foule qui danse et dans laquelle il arrive, l’acteur Sergi López a lui quelques connaissances du milieu. « Quand on ne connaît pas, on a l’impression que c’est des gens qui se droguent, qui dansent et qui foutent rien », dit-il, « mais il n’y a pas que ça. C’est un collectif ».