Les CJ ont des vues sur La Chaux-de-Fonds

Des trains rouges intégrés dans le réseau des transports publics de La Chaux-de-Fonds. Les Chemins de fer du Jura projettent de développer un RER dans la Métropole horlogère. Une idée présentée en juin dernier, lorsque les CJ ont dévoilé leur stratégie 2040. Il s’agit d’un réseau en « Y » qui utiliserait les voies métriques existantes pour relier les Cornes-Morel, l’Orée-du-Bois et les Entilles. Toute l’infrastructure ou presque est déjà en place. Il faudrait juste rajouter quelques haltes et créer des zones de croisements aux extrémités, explique Jean-Frédéric Python, directeur des CJ. Sur les lignes qui vont vers le Jura, Le Locle et les Ponts-de-Martel, les trains circulent généralement à l’heure, voire à la demi-heure aux heures de pointe. Les nouveaux trains pourraient s’insérer dans cet horaire afin de proposer une offre au quart d’heure.