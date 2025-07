Antonin Rousseau : « À aucun moment, je n'ai eu envie de partir »

Le patron de Festi'neuch n'a eu envie à aucun moment de quitter la direction du festival, à la suite des moments très difficiles liés à l'orage du 15 juin. Le festival veut gagner en rapidité lors d'une évacuation. L'ampleur des dégâts n'est toujours pas chiffrable.

'Je vais chaque jour un peu mieux. Je me sens d'attaque pour préparer une nouvelle édition', a déclaré à Keystone-ATS Antonin Rousseau, en poste depuis 2001 comme programmateur et depuis 2013 comme directeur. Tant que je ne ressens pas de lassitude, je vais continuer'.

L'événement a renforcé la cohésion de l'équipe, même si plusieurs personnes ont souffert d'un état de choc et de sidération. Elles ont pu faire appel aux psychologues et travailleurs sociaux mis à disposition.

La violence du phénomène météorologique, avec des vents à plus de 140 km/h, et la rapidité à laquelle la situation a tourné, 'nous a surpris. Nous voulons à l'avenir pouvoir être encore plus rapides dans l'évacuation et la communication', a ajouté Antonin Rousseau. Le but est de rendre le festival encore plus sûr.

