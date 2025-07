Open air du NIFFF : les restaurateurs sont mitigés

La place des Halles devient chaque soir un espace de projection en plein air, mais tous les restaurateurs disent ne pas en profiter de la même manière. À l’occasion de la 24ᵉ édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF), le dispositif « Halles Obscura », imaginé en partenariat avec la Ville de Neuchâtel, permet aux détenteurs de billets de suivre les projections directement installés sur les terrasses de trois établissements : le bar Charlot, le prestige bar & club et le bar de la Place. Au Charlot, le ton est plutôt positif. Le personnel se réjouit de l’animation apportée par le festival et parle d’un bon équilibre sur la semaine, malgré un premier week-end un peu calme. Gaëlle, serveuse et responsable clientèle, raconte avoir appréhendé la charge de travail au début, mais se dit rassurée aujourd’hui.