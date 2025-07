Groupe E cède Move Mobility

Move Mobility de Groupe E et Primeo Energie va à Energie 360°. Groupe E a cédé sa part du fournisseur de possibilités de recharge et de facturation « Mobilité Véhicule Électrique » bien établi en Suisse romande. Le CEO par intérim de l’entreprise établie à Granges-Paccot, Alain Sapin, évoque l’avenir de la société énergéticienne au sein du communiqué d’Energie 360° ce mardi. « Groupe E se concentrera désormais sur la réalisation de solutions complètes pour la clientèle privée et professionnelle », affirme-t-il. /comm-awa