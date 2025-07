Des dinosaures lâchés au centre commercial

Un important travail a aussi été fourni sur les décors. Lorris Baumgartner indique que 1'500 fougères ont été plantées à la main pour cette exposition, en plus de dizaines de cocotiers, palmiers et ficus. Sept personnes ont été mobilisées durant une semaine pour mettre en place les 14 tonnes de dinosaures et de végétation.

Pour la Migros, cette opération marketing vise à attirer la clientèle en cette période estivale un peu plus creuse. « L’objectif, c’est de proposer un événement ludique, sur place, pour les gens de la région neuchâteloise, pour qu’ils puissent s’amuser gratuitement », indique Fabrice Aubert, responsable communication pour la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg. Il évoque « un cadeau qu’on fait à notre clientèle ».

La démarche semble séduire. Les clients rencontrés dans les allées du centre commercial apprécient, que ce soit des enfants enthousiastes ou des adultes qui dégainent volontiers leur téléphone portable pour immortaliser l’une ou l’autre bête.