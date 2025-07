Fermetures complètes des Gorges du Seyon

En raison de travaux, la section de la N20 des Gorges du Seyon sera entièrement fermée les nuits des lundis 7 et 14 juillet, entre 22 heures et 5 heures du matin. Selon le communiqué du service des ponts et chaussées, la route cantonale traversant Vauseyon et Pierre-à-Bot fera office de déviation bidirectionnelle afin d’assurer la liaison. /comm-awa