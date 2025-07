Alain Ribaux au Château pour l’éternité (ou presque)

La ville et le Château de Neuchâtel en arrière-fond et un jeu d'échecs à la main… Le portrait de l’ancien conseiller d’Etat libéral-radical Alain Ribaux a été dévoilé lundi en fin de journée lors d’une cérémonie au Château de Neuchâtel en présence du Conseil d’État actuel, d’anciens conseillers d’Etat et de nombreux invités. L’œuvre, une peinture à l’huile, a été réalisée par l’artiste autodidacte neuchâtelois Yvan Besomi. Le portrait du libéral-radical, qui a siégé de 2013 à 2025, va rejoindre dans la Salle de Chevaliers ceux de ses anciens collègues. C’est une tradition dans le canton de Neuchâtel depuis 65 ans. Et 33 portraits ont été réalisés depuis. Au fil des années, les nouveaux portraits prennent place et les anciens sont déplacés dans un autre endroit du Château. Alain Ribaux reviendra contempler son tableau puisqu’il restera accroché « pendant une bonne vingtaine d’années avec les successions. Il faut déjà que les suivants arrivent (…) et après effectivement on disparaît de cette salle des chevaliers. Mais là, j’y suis pour une bonne vingtaine d’années. »