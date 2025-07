Camping sauvage interdit, bivouac à conditions

Dormir à la belle étoile, voilà une idée réjouissante en ces temps caniculaires. Le camping sauvage séduit de plus en plus d’amoureux de la nature, mais la pratique est sujette à de nombreuses restrictions. Au niveau fédéral, il n’existe aucune loi interdisant le camping sauvage. L’autorisation dépend de la position des cantons et des communes.

Pour ce qui est du canton de Neuchâtel, la pratique n’est pas autorisée. Néanmoins, si vous souhaitez passer une nuit au frais et au plus proche de la nature, il existe des solutions. parmi elles, s'installer sur le terrain d'un particulier. Aux alentours du creux du Van par exemple, certaines métairies ou restaurants d’alpage proposent un espace dédié aux amateurs de bivouac.





Nature à respecter

À 30 minutes à pied du Creux du Van, la buvette d’alpage de La Roche-Devant offre la possibilité à quiconque souhaite prendre de l’altitude de dormir dans ses pâturages. La nuit est gratuite, mais le campeur est tenu de respecter la nature et de laisser son emplacement aussi propre qu'il l'était lors de son arrivée. Le périmètre de camping est défini, tout comme l’emplacement du feu. Il est toutefois important de noter que les roulottes, ainsi que les vans aménagés, ne sont pas admis dans cette zone.





Le sujet reste néanmoins clivant. Pour d’autres buvettes d’alpages comme Les Petites Fauconnières ou la Grand-VY, le pâturage avoisinant est dédié uniquement au bétail. /Ave