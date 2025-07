Une méga journée festive à Colombier

Une première en public pour les PC-21

Pour l’occasion, les pistes de l’aérodrome seront fermées. Ce qui ne veut pas dire que vous ne verrez pas d’avions. Bien au contraire. La patrouille suisse sera en démonstration dès 14 heures. « On a eu la chance que notre demande a été approuvée par le commandant de l’armée et Viola Amherd à l’époque. (…) On a premièrement le PC-21 qui vole, qui remplace le F-18 et la Classic Formation DC 3 et 4 Beech-18 qui viennent de Granges. » La patrouille suisse vole sur des F5 « qui vont être liquidés bientôt. Le PC 21 est l’avion de formation haute technologie qui est pour la première fois en démonstration devant un public et qui va remplacer les F-18. Ce sont des avions rapides. (…) Après, c’est la nostalgie avec La Classic Formation et ses avions qui vont beaucoup plus lentement. »





Prendre les transports en commun et s’hydrater

Pour que la manifestation soit un succès, les organisateurs insistent sur deux points : premièrement, venir en transports publics, en vélo, à pied ou en trottinette peu importe, mais pas en voiture, le parking est très petit et l’accès au site risque d’être vite saturé. Deuxièmement, il n’y a presque pas d’ombre à l’aérodrome. Il est vivement conseillé de s’équiper en conséquence : prenez des chapeaux et de la crème solaire, à boire et à manger même si sur place il y aura des fontaines à eau et une dizaine de foodtrucks. La manifestation se tient samedi de 10 heures à 21 heures. L’entrée est libre. /sma