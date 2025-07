La Matinale au cœur des arts du cirque

La Matinale a fait son cirque vendredi matin en direct du cirque Analya à Colombier. Une structure qui existe depuis 1954. À l’époque, le manège était une écurie de saut fréquentée essentiellement par des adultes. Les choses ont beaucoup évolué depuis, comme l’a expliqué Yann Burgat, le gérant du cirque. « On a repris un centre équestre et on l’a transformé en Centre et école des arts du cirque. » Deux bâtiments sont à disposition. Dans le premier, toutes les disciplines équestres sont enseignées, c’est-à-dire dressage, voltige, travail en liberté. Le second bâtiment est dédié aux disciplines circassiennes : familles des aériens, équilibre, acrobaties et maniement d’objets. Une offre qui s’est diversifiée au fil des ans pour pouvoir compléter la formation des jeunes afin de les préparer à entrer dans des structures professionnelles à l’étranger. « Il n’y a pas de papier officiel d’artistes de cirque en Suisse. Mais on peut se former en tant que professionnel dans plusieurs pays d’Europe et du monde et obtenir un bachelor dans les arts du cirque. » Les candidats doivent « passer des castings. Les places sont limitées. »