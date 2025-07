Un salon pour booster une branche en manque de main-d’œuvre

La branche manque de main d’œuvre et semble en perte de vitesse, malgré le progrès des technologies. Une évolution qui ne devrait pourtant pas freiner les jeunes par peur d’être dépassés. « Il est clair que le métier évolue rapidement, mais je pense aujourd’hui que le jeune qui termine a plus de connaissances techniques et numériques pour aller dans le sens de l’évolution de ce métier », explique Livio Corciulo. Et pour les plus anciens, qui sont dans la branche depuis plusieurs années, des formations continues sont organisées dans énormément d’entreprises.