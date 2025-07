Un guide pour lutter contre les îlots de chaleur

Le Canton de Neuchâtel se préoccupe des îlots de chaleur. Il a publié mi-mai un guide à l’attention des communes et des professionnels. Libre à eux, ensuite, de suivre ou non ces recommandations. Cette démarche a été réalisée dans le cadre du Plan climat. Avant de lutter contre ces points chauds, il faut les identifier, comme l’a expliqué jeudi dans La Matinale Dominique Robyr Soguel, cheffe de service adjointe au Service de l’aménagement du territoire. « Ces îlots de chaleur sont des secteurs qui sont en surchauffe nocturne, des espaces urbains qui ne réussissent pas à se rafraîchir par rapport aux espaces environnants en raison par exemple du béton ou du manque de végétation. »

Le Service de la géomatique et du registre foncier de l’État de Neuchâtel a élaboré une carte de ces îlots de chaleur. Plusieurs facteurs sont pris en compte comme « les vents, les températures de l’air et de l’eau. On utilise des données géographiques, l’altitude, les reliefs, mais aussi des données climatiques. (...) On se base aussi sur le développement urbain existant et projeté. » Plusieurs mesures peuvent être mises en place pour améliorer la situation. « La végétalisation est très importante. Les arbres ont une grande importance, car ils apportent de l’ombrage, de l’évapotranspiration qui rafraîchit l’air. (…) Mais ce n’est pas la seule chose. Les matériaux de construction qui sont utilisés, les teintes claires permettent par exemple de moins surchauffer. »