Le lac se traversera à la nage

À l’occasion de cette 5e édition de la Marthe Robert, les organisateurs innovent. Ils proposent deux nouvelles courses, dès 14h samedi au départ de la plage de Monruz, soit un 500 et un 1'500 mètres : « Nous avons décidé d’inviter la population neuchâteloise à s’essayer sur de plus petites distances, de relever de nouveaux défis. Tout cela avec l’encadrement des sauveteurs », précise encore Katy Jolidon. « On peut hésiter. Si on n’a pas l’habitude, c’est très différent de nager en eau libre. Mais cela peut aussi laisser des souvenirs assez incroyables. »