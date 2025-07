Centre Dürrenmatt : le football dialogue avec l'art

Tout au long de sa vie, Friedrich Dürrenmatt a nourri une passion pour le football dans son travail artistique comme dans sa vie personnelle. Dès son plus jeune âge, il s’adonne au ballon rond dans les rues de son village natal de Konolfingen (BE). Ce qui commence comme un jeu d’enfant se transforme rapidement en une passion durable, a rappelé jeudi le CDN.

À la suite de son installation à Neuchâtel en 1952, Xamax devient le club de coeur de Friedrich Dürrenmatt, qui rejoint le "Club des 200" et qui entretient des contacts avec Gilbert Facchinetti, alors président de Xamax et personnalité emblématique de la région. Depuis sa terrasse du vallon de l’Ermitage, l'artiste suivait parfois des matchs à l’aide de son télescope, une perspective qui nourrira son œuvre picturale et littéraire.

FC Helvetia

Avec un grand sens de l’humour, Dürrenmatt dessine des caricatures de footballeurs et écrit un texte revisitant l’histoire de la Suisse à travers les aventures d’un club de football, le FC Helvetia 1291. "De ses humbles débuts à sa défaite en 1515 à Marignan, en passant par ses heures de gloire grâce aux victoires contre le FC Habsburg et le FC Burgund, le récit fait appel à la métaphore pour parler de l’armée suisse", a précisé le musée.

À l’occasion de l’exposition, le spectacle "FC Helvetia" sera créé par Omar Porras et présenté du 19 au 21 septembre dans le bureau de Dürrenmatt au CDN. L’artiste a établi également plusieurs liens entre le football et le théâtre. La place du public, le rôle des joueurs et la beauté de la performance seront abordés.

L’exposition, visible jusqu'au 9 novembre, présente des oeuvres picturales et littéraires de Friedrich Dürrenmatt, auxquelles sont associées celles de Johanna Cartier, Paulo Catrica, Arthur Debert, Pedro Lenz, This Lüscher, Gianni Motti, Philémon Otth et Barthélémy Toguo. Elle comporte aussi des photographies ainsi que des archives de Neuchâtel Xamax.

Le club de Neuchâtel Xamax, le Centre international d’étude du sport (CIES) et l’Association neuchâteloise de football (ANF) sont partenaires de l’exposition. Le vernissage aura lieu vendredi en présence notamment de Johanna Cartier, artiste, Licia Chery autrice, Tiziano Sorrenti, directeur général de Xamax et de Pascal Bégert, vice-président de l'Association neuchâteloise de football.





/ATS-awa