CNP et HE-Arc œuvrent de concert en faveur de la psychiatrie

Rapprocher durablement les mondes de la formation, de la recherche et du soin. Le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et la Haute École Arc Santé (HE-Arc Santé) s’allient pour former la relève dans les soins psychiatriques de l’Arc jurassien.

Selon un communiqué diffusé ce jeudi, les deux entités ont signé une convention de collaboration. Un partenariat qui donne un cadre formel à une coopération déjà active.

Ces synergies permettent de mieux adapter les contenus pédagogiques aux réalités du terrain et de mieux outiller les futurs professionnels face aux défis actuels de la santé mentale.

La convention prévoit également des échanges autour des formations de base et continues, la participation d’experts de terrain aux travaux d’étudiants, le développement de projets de recherche appliquée conjoints, ainsi que l’organisation d’actions de communication et d’événements communs. Un comité stratégique paritaire assurera le pilotage du partenariat et le suivi des actions engagées. /comm-cwi