« Faites-nous rire » : Lord Betterave et le football féminin

Ce 2 juillet 2025, c’est le grand coup d’envoi de l’Euro féminin 2025 en Suisse, et Lord Betterave n’allait évidemment pas rater ça. Dans sa dernière chronique de la saison, notre humoriste débarque en mode supporter (presque) expert de la Nati, drapeau suisse dans une main, mauvaise foi dans l’autre. Résultat : un cocktail détonant entre passion foot, confession d’ignorance assumée et plaidoyer sincère (ou presque) pour un sport plus authentique.

Rire sans oublier de réfléchir, tout en démontrant une manière de pousser le sport vers plus de respect, plus de visibilité, et moins de foot-business dopé au kérosène. Alors, vous êtes prêts à vibrer avec Lord Betterave pour la Nati ?