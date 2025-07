Trois finalistes pour le Prix BCN Innovation

Les trois finalistes du Prix BCN Innovation 2025 sont connus. Le jury les a désignés à la fin du mois de juin, communique ce mardi la Banque cantonale neuchâteloise.

Il s’agit de CCRAFT avec ses puces en niobate de lithium sur film mince, conçues pour leur performance et la production à grande échelle, de LightSeeds qui propose des modules photovoltaïques innovants et bas carbone, et Symactiv qui présente un engrais 100% suisse qui agit au cœur du sol, en réactivant la vie microbienne et en restaurant la fertilité naturelle des terres.

Le jury a fait son choix parmi 19 dossiers. Le Prix BCN Innovation, doté de 150 000 francs, sera décerné le 23 octobre prochain. /comm-cwi