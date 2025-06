Longs débats pour petites causes à Val-de-Ruz

Le législatif de Val-de-Ruz s’est penché sur les comptes 2004, lundi soir à Cernier. L’exercice financier de l’année dernière s’est bouclé par un bénéfice de près de deux millions de francs, 1,91 millions pour être plus précis. Ce résultat réjouissant a été accepté à l’unanimité. Mais il a aussi suscité des questions. La principale avait trait aux charges du personnel qui dépasse pour 1,4 millions de francs le montant indiqué au budget, ce qui correspond à 24 EPT, équivalents plein temps, dont 14 rien que pour l’enseignement : « L’une des causes de ces charges supplémentaires est à mettre en relation avec l’absentéisme. Il est élevé comme partout en Suisse. Les enseignants n’ont peut-être pas tous les outils aujourd’hui pour leur permettre de gérer une classe où d’aller de l’avant avec de nouvelles exigences », relève Ahmed Muratovic, conseiller communal en charges de l'éducation. « On souhaite par exemple développer l’école inclusive, c’est une bonne chose, mais cela nécessite des soutiens supplémentaires. »