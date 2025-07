« Avec le parcours de cette équipe de Suisse on peut s’attendre à tout »

La fête du football approche ! L’Euro féminin de football commence mercredi en Suisse avec notamment le premier match à Bâle de l’équipe nationale face à la Norvège. Coup d’envoi à 21 heures. Jusqu’au 27 juillet, 16 équipes se disputeront le trophée tant convoité et 31 matches sont au programme.

L’équipe de Suisse n’a pas vraiment convaincu ces derniers mois, mais pour Marie-Laure Viola, rédactrice en chef à la RTS, tout est possible. Elle a expliqué mardi, dans La Matinale, qu’on pouvait s’attendre à tous les scénarios. Pour preuve, l’Euro 2008 organisé en Suisse « où les messieurs n’étaient pas parvenus à se qualifier pour la suite. Ils avaient échoué dès le 1er tour. Il faut savoir gérer cette pression de jouer à domicile. » Et même si les filles de Pia Sundhage n’ont pas convaincu, Marie-Laure Viola relève « qu’on peut s’attendre à tout parce que c’est une jeune équipe qui est très talentueuse, mais qui, par contre, peine parfois à gérer ses émotions. » Et dans ce domaine, Pia Sundhage a beaucoup d’expérience.