À la recherche de la fraîcheur perdue dans les maisons

Une chaleur étouffante et un thermomètre qui s’affole, la canicule est bien installée dans la région. Face à des températures qui dépassent quotidiennement les 30 degrés, conserver un brin de fraîcheur chez soi devient vite un défi. Pour y parvenir, plusieurs options s’offrent à vous. La plus radicale restant la rénovation. Chronophage et coûteuse, elle est néanmoins efficace. « Avec une isolation thermique du toit, des murs ou des fenêtres, on aura de bons résultats pour se protéger du chaud », estime Jean-Luc Juvet, conseiller en énergie.