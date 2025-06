Un Giron vaudois aux portes du canton de Neuchâtel

Malgré les 1'500 kilos de frites et les 20'000 litres de bière que les organisateurs ont prévus, un Giron c’est avant tout une fête sportive. C’est ce qu’assure Arnaud Mottet. Il est membre du comité d’organisation du Giron du Nord qui a lieu à Concise entre le 2 et le 6 juillet sur le thème du Far West.

Avec ses collègues, ils espèrent la venue de 20'000 à 30'000 visiteurs. Il faut dire que les organisateurs ont mis les bouchées doubles depuis plus d’une année pour tout organiser et ils ont vu les choses en grand.

Ils ont à leur disposition un terrain de 12 hectares situé au nord du village, juste en dessous de l’autoroute. Au début des années 2000, le site avait été prévu pour accueillir un restoroute, explique Arnaud Mottet. Le projet ne s’est jamais concrétisé. À la place, il a vu sortir de terre une douzaine de bâtiments : une prison, un cinéma, une école, un saloon ou encore une mine. Autant de lieux qui permettront au public de se divertir, se restaurer et s’hydrater durant cinq jours.

La construction de ces édifices a été un gros travail entamé il y a plus d’une année. Une cinquantaine de personnes se sont jointes à l’aventure, sans compter les amis, parents et villageois.

L’érection de ces bâtiments ne doit rien au hasard. Les plans, qui doivent être soumis pour approbation à la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC), sont d’abord passés entre les mains d’un architecte.