La Ville de Neuchâtel à l’écoute de sa population durant la canicule

La Ville de Neuchâtel active à son tour son plan canicule. Plusieurs cantons romands, dont Neuchâtel, et le Tessin avaient émis leurs recommandations en fin de semaine passée pour affronter les fortes chaleurs.

La Commune va contacter dès ce lundi plus de 450 citoyens particulièrement vulnérables face à la canicule, principalement des personnes âgées de 75 ans et plus. L’objectif est de s’assurer que celles-ci restent en bonne santé et de cerner leurs éventuels besoins. La Croix-Rouge peut, à la demande, effectuer des visites. Toute personne qui le désire peut être inscrite sur la liste des habitants à contacter. /comm-sbm