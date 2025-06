Comment descendre à 55m de profondeur dans le lac de Neuchâtel

L’apnée de compétition se décline en trois catégories : l’apnée statique, dynamique et de profondeur, celle que Nicolas Aufranc affectionne particulièrement. « Elle offre la plus grande palette de sensations », relève le Neuchâtelois. Aujourd’hui, des compétitions sont organisées sur toute la surface du globe, entraînant de nouveaux records : « Les meilleurs vont à au-delà de 100m », glisse l’apnéiste.

Mais cet élan a ses dérives. Les athlètes vont parfois au-delà des limites et se mettent en danger. « C’est sûr qu’ils nous donnent du travail », sourit Arnaud Carnal, instructeur et apnéiste de sécurité en compétition, qui, avec Philippe Morel, encadrait Nicolas Aufranc lors de l’entraînement que nous avons suivi. C’est souvent dans le cadre de la compétition, là où le stress et l’envie de gagner sont maximaux, que surviennent les problèmes. « Je ne trouve pas que ce soit un sport dangereux à pratiquer, les règles sont simples. Il faut respecter ses limites et plonger en étant accompagné », affirme l’instructeur.