Le Buskers Festival va à nouveau réunir le Monde à Neuchâtel

Le public pourra également assister au concert de Junior Tshaka et sa chorale d’enfants, qui avait dû être annulé à Festi’neuch le 15 juin en raison du violent orage qui approchait des Jeunes-Rives.





Des concerts sans sono

Lever les barrières entre le public les artistes : telle est la démarche du Buskers Festival. Pas de scène, pas de gros haut-parleurs, « l’idée est de se rapprocher le plus possible de l’acoustique », explique Sandrine Troyon Jiménez, la présidente de l’association. Et sa collègue Léa Rovero de poursuivre : « Nous évitons d’avoir des volumes sonores excessifs, il faut que le public s’approche et profite du moment présent avec les artistes. »