Une journée de contrôles intensifs à la frontière

Opération conjointe entre les forces de sécurité suisses et françaises ce vendredi à la frontière. La Police neuchâteloise a conduit cette action à laquelle la Police jurassienne, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, ainsi que leurs homologues français ont pris part. Au total, 80 collaborateurs ont été engagés sur 16 points de contrôles fixes et mobiles instaurés à la frontière entre les deux pays. Ce sont 140 véhicules qui ont été passés au crible. Cette opération a permis de détecter sept infractions à la Loi sur la circulation routière et une infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Une personne qui faisait l’objet d’un signalement a aussi été repérée. /comm-sbm