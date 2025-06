Lolita Mehmeti, première femme à la tête de JEX

Collaborations à venir

L’association est aujourd’hui en plein essor avec un nombre record de plus de quarante membres actifs, ce qui « montre un intérêt pour JEX et qui prouve qu’elle est d’actualité auprès de notre public. » Cela donne également des idées à sa présidente : « Même si l’organisation de nos soirées phares représente un énorme travail en matière d’organisation, trois événements par année, c’est peu pour les jeunes à l’échelle de la région. Mon comité et moi souhaitons en proposer davantage, par exemple par le biais de collaborations telles que celles mises en place durant la première partie de l’année 2025, avec l’Alambic et le Comptoir du Val-de-Travers. »

Les jeunes intéressés à intégrer Jeunessexpress sont invités à contacter l’association via sa page Instagram ou, plus directement, au bar de l’un de ses événements. Par exemple dès ce samedi à Fleurier et jusqu’à mardi à potron-minet, lors de l’Abbaye !





Rentrer en sécurité

Avis aux fêtards, dès minuit, un minibus affrété par la Commune de Val-de-Travers fonctionnera en collaboration avec le Somnanbus pour ramener les couche-tard dans les villages du Vallon avec un départ situé devant le giratoire de la Place d’Armes. Deux autocars assureront la tournée des villages du Bas-Vallon et prolongeront leur course jusqu’à Neuchâtel. Départ prévu à 4h de la gare de Fleurier dans la nuit de samedi à dimanche. /aes