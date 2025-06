C’est une nouvelle qui est un peu passée au second plan cette semaine avec l’actualité dense au Moyen-Orient. La primaire démocrate pour l’élection à la mairie de New York a débouché mercredi sur une véritable surprise. Le candidat de l’aile gauche du parti, Zohran Mamdani, est arrivé en tête du scrutin, devant le favori et ancien gouverneur Andrew Cuomo. L’éclairage d’Alexandre Rossé :