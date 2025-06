Neuchâtel déclenche l'alerte canicule

Une période de canicule va s’installer dans le canton de Neuchâtel pendant quelques jours à partir de ce dimanche annonce le service cantonal de la santé publique, à la suite d’un préavis d’une vague de chaleur de degré 3 qui a été lancé par MétéoSuisse ce vendredi.

Le SCSP recommande de se protéger de la chaleur et d’être attentif aux personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, les enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques. En cas de doute sur l’état de santé de ces personnes, il faut appeler le médecin traitant voire composer le 144 en cas d’urgence. Bien boire, manger léger, porter des vêtements amples et légers, préserver la fraîcheur des logis ainsi qu’éviter les activités physiques en plein soleil sont les moyens de se protéger de la chaleur.







Les autres cantons romands et le Tessin subissent également la canicule

Les autorités cantonales prennent des mesures face à la vague de chaleur de ces prochains jours. Genève rend les piscines et les cinémas gratuits pour les seniors, tandis que Fribourg, Vaud et le Tessin rappellent également les bonnes pratiques.



Des lieux frais seront mis à disposition à Genève et les retraités pourront accéder gratuitement aux piscines municipales et aux cinémas. Dans le canton de Vaud, un suivi régulier des personnes vulnérables, avec des visites à domicile et des appels, sera mis en place. Le plan canicule des deux cantons sera actif dès samedi.

À Fribourg, les autorités cantonales ont lancé vendredi un préavis canicule, en rappelant quelques règles de comportement et les mesures à prendre en cas de coup de chaleur. Les autorités tessinoises ont de leur côté enclenché une alerte canicule dès vendredi midi et jusqu'à mercredi soir. /ATS-comm-awa