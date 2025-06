La Maison de la Tourbière veut plus de visiteurs

L’ouverture de la Maison de la Tourbière aux Ponts-de-Martel au début de l'année 2024 a stimulé la fréquentation du chemin de la Tourbière à quelques pas de là. Selon le rapport d’activités publié récemment par la fondation, elle était de 6'000 visiteurs avant la création de la nouvelle institution. Elle est passée à 10'000 depuis. Le hic, c’est que ces gens n’ont pas encore le réflexe de faire un détour par la Maison de la Tourbière qui abrite notamment un musée, un centre de compétences et un hôtel-restaurant. Il y a des efforts à faire à ce niveau-là, reconnait le président de la fondation pour le musée de la tourbière Jacques-André Maire. « On a beaucoup de groupes qui viennent visiter le sentier, mais qui ne s’arrêtent pas très longtemps sur les questions didactiques. On aimerait que ces groupes viennent plus encore visiter la maison », explique-t-il. Pour ce faire, la fondation essaie d’améliorer la signalétique et la communication.