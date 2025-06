L’établissement horticole de Neuchâtel en chasse contre des moucherons invasifs

Depuis que l’établissement situé à Cernier s’est reconverti à l’agriculture biologique, ces dommages sont plus compliqués à gérer. Pas question d’utiliser des traitements chimiques de synthèse: les horticulteurs et floriculteurs cherchent donc d’autres moyens de lutte. Comme ces pièges collants destinés à éviter que les moucherons adultes soient toujours plus nombreux à se reproduire. « Et pour lutter contre les larves, nous utilisons divers insectes auxiliaires prédateurs, qui vont aller les manger dans la terre », explique Romain Loup. Des répulsifs à base d’ail et de piment sont aussi employés.