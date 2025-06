Une entreprise neuchâteloise imagine notre avenir sur la mer

Les plateformes de Seanest sont destinées à accueillir des constructions en tous genres : habitations, bureaux, stockage, etc… On pourra même en faire des ponts, des hôpitaux, voire des usages militaires. Selon les promoteurs du projet, cette solution technologique est d’autant plus pertinente que l’évolution du climat et la montée des eaux menacent de rendre inhabitable des régions côtières où vivent actuellement 300 millions de personnes dans le monde.