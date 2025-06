Se baigner en toute sécurité

Chaque année en Suisse, 47 personnes meurent accidentellement en se noyant. C’est la moyenne donnée par la Société suisse de Sauvetage, qui précise qu’il y a même eu 58 et 63 décès par noyade en 2022 et 2023. Et avec l’été qui s’installe dans la région, il est important d’être conscient des dangers et de se responsabiliser pour barboter en toute sécurité, que ce soit en milieu naturel ou dans une piscine privée ou publique. Les principales causes sont accidentelles, que ce soit une chute d’un bateau, un excès de confiance, un choc thermique entraînant un malaise ou encore, pour les enfants, un manque de surveillance, a expliqué Loric Grand jeudi dans « La Matinale ». Si l’on remarque une personne en difficulté dans l’eau, le mot d’ordre est de ne pas se surestimer. « Il faut alarmer les secours, demander de l’aide, ne pas rester seul », relève le responsable formation sanitaire et recrutement de la Société de sauvetage du Bas-Lac. Loric Grand qui précise que les risques existent tant dans une piscine que dans un lac ou une rivière. Mais il relève qu’ils sont plus nombreux en milieu naturel : « Il y a forcément du courant, des vagues, l’eau est beaucoup plus trouble et ça rend la baignade plus difficile. »