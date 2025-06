Le projet FLORA s’étend dans le canton de Neuchâtel

Le projet FLORA prend de l’ampleur. Il vise à faciliter l’entrée à l’école des enfants en âge préscolaire allophones ou ayant eu peu d’expérience de séparation avec leurs parents. Lancé en février 2025 à La Chaux-de-Fonds, il s’étendra à Milvignes et Val-de-Travers l’an prochain, explique le canton de Neuchâtel dans un communiqué diffusé ce jeudi.

Une vingtaine d’enfants et familles ont d’ores et déjà pu bénéficier de ce nouvel environnement d’apprentissage avant l’entrée à l’école obligatoire. Le Canton a enregistré des retours encourageants. Le projet FLORA se poursuit jusqu’en 2027. Une évaluation externe sera ensuite réalisée afin de mesurer les bénéfices et juger de la pertinence de son déploiement à l’échelle cantonale. /comm-cwi