Dispositif de sécurité affiné pour l’Abbaye de Fleurier

De l’eau au départ du cortège de l’Abbaye de Fleurier et le long du parcours pour rafraichir spectateurs et participants. Les prévisions météorologiques s’annoncent caniculaires ce week-end dans la région et le Conseil communal de Val-de-Travers prend des dispositions pour rafraîchir la foule. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, l’exécutif communal rappelle également que des samaritains seront présents en cas de besoin dans le périmètre du cortège.

Le Conseil communal tire également les leçons du violent orage qui a affecté Festi’neuch. Il a affiné son concept d’évacuation.

Le cas échéant, les participants à l’Abbaye seront informés par divers moyens, dont des porte-voix. Pompiers, agents de sécurité publique ou encore policiers seront mis à contribution pour faciliter l’évacuation de la zone de fête. La salle Fleurisia, le bâtiment de Barak et le collège de Longereuse seront ouverts pour accueillir temporairement la population.

L’édition 2025 de l’Abbaye de Fleurier est programmée du 28 juin au 1er juillet. /comm-cwi