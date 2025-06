La papeterie Bourquin va fermer ses portes

Une « vie » dans ces locaux

Durant ses grandes années, la papeterie Bourquin employait plusieurs personnes. « On avait même des livreurs et un représentant », se remémore Nathalie Bourquin. Des souvenirs encore gravés dans la tête de la gérante : « On a grandi dans ces murs. À l’époque on écrivait à la machine à écrire », sourit-elle. « Il y a des gens qui ont connu nos débuts et qui viennent encore. Cette boutique, c’est un peu leur histoire à eux aussi », ajoute Nathalie Bourquin.