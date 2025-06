La fondation de famille Sandoz conserve son pôle horloger

La fondation de famille Sandoz a décidé de conserver son pôle horloger et d'en assurer la gestion indépendante « dans l'intérêt de ses clients et de l'industrie horlogère suisse », a-t-elle annoncé mercredi.

"L'amélioration de la santé financière du pôle horloger et ses perspectives de développement se sont confirmées en dépit de la situation économique complexe actuelle", a rappelé la fondation dans un communiqué.

Cette dernière a cependant estimé que "la structure juridique historique du pôle ne permet pas une transmission dans des conditions usuelles du marché. Aussi, la fondation et le conseil d'administration de la holding à laquelle est rattaché le pôle horloger ont décidé de maintenir et poursuivre ce secteur d'activité en son sein".

Le pôle horloger de la fondation est constitué du fabricant de mouvements Vaucher Manufacture, du producteur de composants Atokalpa (et sa filiale Elwin), de Quadrance (fabrique de cadrans), Les Artisans Boîtiers (boîtes de montres) et l'horloger Parmigiani. Au total, ces différentes entreprises emploient environ 500 personnes entre Alle, La Chaux-de-Fonds et la vallée de Joux.





/ATS