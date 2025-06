« Jules et Tuba », un roman jeunesse écrit par un duo père-fils

Sauver le monde du « méchant » Klaus Schwarck

Jules et Tuba reflètent la personnalité des deux écrivains, même si, précise Lìo, « on ne vit pas les mêmes folles aventures qu’eux, mais étant donné qu’on s’est basé sur notre personnalité pour créer ces personnages quand j’étais petit, on retrouve nos caractères dans Jules et Tuba du livre. » À savoir, la soif de découverte et d’aventure pour Lìo et la gourmandise et l'humour pour Robin.

Dans le roman, Jules et Tuba font face à Klaus Schwark, un homme politique milliardaire à la tête du parti politique Catilonia. Un homme qui veut régner en maître sur le monde. « Pour y parvenir, il met une pression folle sur deux scientifiques, Niels Migliorini et Ralph d’Orient. » Le premier doit créer un agent pathogène qui « vise à annihiler les émotions chez l’être humain. L’autre doit conceptualiser des abeilles cyborg qui vont polliniser la terre entière. Et l’humanité va respirer les spores de cette eau de Catilonia et devenir neutre de toute émotion. » Jules et Tuba vont-ils sauver le monde ? À découvrir dans le roman dont la fin laisse présager une suite…

« Jules et Tuba » est verni jeudi entre 17h et 19h30 aux Caves Jungo et Fellmann à Cressier. Lìo et Robin Nyfeler seront également en dédicace samedi de 10h à 12h à la librairie Payot à Neuchâtel. /sma