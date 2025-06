Dissolution de l’USL de Fleurier : des conséquences variables selon les sociétés

Ce sont près de 80 ans d’activités qui parviennent à leur conclusion : l’Union des sociétés locales de Fleurier va disparaître. Le 16 mai dernier, l’unanimité des sociétés affiliées présentes a accepté sa dissolution lors d’une assemblée générale extraordinaire, relate Le Courrier du Val-de-Travers Hebdo. La dissolution de l’USL de Fleurier prend effet au 30 juin 2025. Elle a été décidée par ses membres pour plusieurs raisons. « Nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes plus un relais auprès de la Commune pour nos sociétés ; nous n’avions plus d’autres fonctions que celle de mettre en location des tables, des bancs et de la vaisselle, ce qui nous demandait beaucoup d’efforts pour peu de résultats financiers », explique Pierre Bobillier, membre de l’USL de Fleurier depuis 30 ans, dont 16 en tant que président. Selon lui, l’idée d’une fusion avec d’autres USL du Val-de-Travers, suggérée par son comité il y a quelques années, n’avait par ailleurs pas obtenu l’engouement espéré.





Relais auprès d’autres USL

De l’avis de Pierre Bobillier, cette dissolution, « en regard de ce que nous louions, ne pénalise pas grand-monde. Privés et sociétés locales peuvent se tourner vers les autres USL du Val-de-Travers pour louer du matériel. » Certaines sociétés, comme le Basket Fleurier, se disent effectivement peu touchées par la dissolution de l’USL. « Nous avons besoin de 14 tables avec bancs une seule fois par année, pour notre stand à l’Abbaye de Fleurier, donc nous ne serons pas trop embêtés, nous pourrons nous tourner vers l’USL de Môtiers par exemple. Nous verrons comme cela fonctionne, car cela sera nouveau, mais je ne suis pas inquiet, nous ferons avec », note Patrick Jacot, responsable du Basket Fleurier. Autre son de cloche du côté de l’AR Mood Festival qui loue chaque année 160 tables, dont 140 avec bancs, pour son festival de food-trucks et de musique sur la Place Longereuse. « La dimension des tables de l’USL de Fleurier, mais surtout leur proximité, car stockées à 50 mètres de notre événement, étaient idéales. Il faudra désormais doubler notre budget pour la location et le transport du matériel nécessaire en provenance d’une USL d’un autre village », redoute Daniel Cortese, responsable des infrastructures de l’AR Mood Festival. /aes