Une expérience étoilée pour un chef neuchâtelois

Glodi Limangi qui a aussi participé au show de clôture qui alliait cuisine, musique, performance artistique et danse, et organisé par le chef Matthieu Dupuis Baumal. « Il a vu sur les réseaux que je suis aussi danseur hip-hop et il s’est dit "cette année, j’aimerais faire quelque chose qui choque et qui fasse parler" et était vraiment intéressé à faire la clôture avec moi », raconte le fondateur de L’Alchimiste Traiteur.