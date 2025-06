PAC : « C’est quoi ton truc ? »

Une structure aussi sportive qu’engagée, qui permet de prendre un grand bol d’air… chloré : la PAC – Plongeon Association Chaux-de-Fonds. Fondée en 2019, cette jeune association ne se limite pas à initier les curieux aux figures aériennes spectaculaires du plongeon. Menée par une équipe passionnée, dont Igor Zender, son secrétaire, la PAC entend redonner ses lettres de noblesse à une discipline olympique trop souvent éclipsée hors des Jeux, tout en mettant l’humain au cœur de son projet.

Car la PAC, c’est aussi une aventure solidaire. L’association organise pour la deuxième année consécutive le PAC Event, le 17 août prochain à la piscine des Mélèzes. Une journée festive et engagée, au profit du Chariot Magique, avec concours de plongeons ouvert à toutes et tous, démonstrations, concert, restauration et tombola. C’est ce savant mélange de sport, de convivialité et de générosité qui fait la force du PAC, qui réussit à allier performance sportive et solidarité, comme nous l’expliquait dans « La Matinale » Igor Zender :