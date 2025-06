Les livres d’or sortent de l’ombre aux Galeries de l’histoire à Neuchâtel

Ils dormaient dans les réserves. Ils prennent aujourd’hui toute la lumière aux Galeries de l’histoire. La prochaine exposition des Archives de la Ville de Neuchâtel sera vernie mercredi et s’intéresse à des objets souvent relégués au second plan, mais pourtant riches de sens : les livres d’or. Cette manifestation culturelle vise à réunir 21 exemplaires issus de contextes variés : hôtels, institutions publiques, bars mythiques, entreprises locales, refuges de montagne ou encore associations sportives et culturelles. Selon Marina De Toro, commissaire scientifique en charge de l’exposition « cette diversité des différents albums est importante, et c’est ce que l’on souhaite montrer au public. »