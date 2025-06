Fermetures nocturnes sur les autoroutes A5 et A20

Des travaux d’entretien et d’inspection restreindront l’accès à deux autoroutes. Du 23 au 27 juin, l’A20 sera fermée de 22 heures à 5 heures du matin entre la jonction Boudevilliers et l’échangeur Vauseyon-Champs-Coco en direction de Neuchâtel. Et du 25 au 27 juin, il ne sera pas possible de circuler aux mêmes heures entre Le Landeron et La Neuveville. Des déviations seront mises en place afin de permettre les liaisons, précisent les communiqués de presse de l'OFROU diffusés ce lundi. /comm-awa